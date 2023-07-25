Беременная Кортни Кардашьян снялась в наряде российского бренда

Американская телезвезда Кортни Кардашьян снялась в костюме российского бренда Sorelle. На размещенных фото 44-летняя беременная знаменитость позирует в серебристом наряде, состоящем из юбки длины макси и жакета с длинными расклешенными рукавами.
Американская телезвезда Кортни Кардашьян снялась в костюме российского бренда Sorelle. На размещенных фото 44-летняя беременная знаменитость позирует в серебристом наряде, состоящем из юбки длины макси и жакета с длинными расклешенными рукавами.
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