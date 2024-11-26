Дерматовенеролог назвала вредные и полезные для кожи продукты

Правильное питание помогает коже выглядеть здоровой. Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова рассказала «Известиям» 26 ноября о полезных и вредных продуктах и дала несколько советов.
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