При реализации нацпроекта "Развитие федеральной магистральной сети" были выявлены нарушения на 6 млрд рублей

При строительстве федтрасс были обнаружены финансовые нарушения на сумму почти 6 миллиардов рублей. Счетная палата обнаружила эти нарушения при проверке реализации проекта "Развитие федеральной магистральной сети".
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