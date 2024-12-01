Как несчастный большевик Николаев убил ловеласа Кирова

Лидер ленинградских коммунистов Киров был охотником до женщин c руками «по локоть в крови»Фрагмент портрета Сергея Кирова, 1930-е годыВасилий Александрович Зверев 90 лет назад произошло судьбоносное для СССР убийство — был застрелен лидер ленинградского обкома ВКП(б) Сергей Киров.