🤑Эксперты подсчитали, сколько тратит на жилищно-коммунальные услуги среднестатистическая семья, проживающая в Волгоградской области.
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🤑Эксперты подсчитали, сколько тратит на жилищно-коммунальные услуги среднестатистическая семья, проживающая в Волгоградской области.
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