Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ с возможностью пересдачи на 2024 год

Выпускники получили шанс пересдать экзамены ЕГЭ, если в основную сдачу не набрали нужных баллов.Один из неудачно сданных экзаменов выпускники смогут пересдать уже в этом году – такое решение приняли в Минпросвещения и Рособрнадзоре.
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