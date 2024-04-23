Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ с возможностью пересдачи на 2024 год

Выпускники получили шанс пересдать экзамены ЕГЭ, если в основную сдачу не набрали нужных баллов.Один из неудачно сданных экзаменов выпускники смогут пересдать уже в этом году – такое решение приняли в Минпросвещения и Рособрнадзоре.