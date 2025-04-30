Ошибки, которых стоит избегать при создании полиграфической продукции

Современный мир все больше осознает необходимость бережного отношения к окружающей среде. Эта тенденция не обошла стороной и полиграфическую отрасль, которая традиционно считается одним из крупных потребителей природных ресурсов.
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