ОАО «КБ Радар» представило ряд решений для противодействия БЛА. Блокираторы сигналов управления и навигации мультикоптеров: «Фумигатор-Н» (переносной) и «Фумигатор-В» (мобильный).
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ОАО «КБ Радар» представило ряд решений для противодействия БЛА. Блокираторы сигналов управления и навигации мультикоптеров: «Фумигатор-Н» (переносной) и «Фумигатор-В» (мобильный).
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