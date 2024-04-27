Стало известно, что купил замминистра обороны Иванов за карьеру в ведомстве

Журналисты сообщают об этом, ссылаясь на декларацию о доходах за 2016-2019 годыЗа время работы Тимура Иванова в министерстве обороны России супруги приобрели как минимум жилой дом площадью полторы тысячи квадратных метров, а также раритетный ЗИС.