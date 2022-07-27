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В Иране решили подписать соглашение об экспорте деталей в РФ и ремонте самолетов - власти

В Иране решили подписать соглашение об экспорте деталей в РФ и ремонте самолетов - власти

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Иране приняли решение подписать соглашение об экспорте оборудования в Россию, а также о техническом обслуживании российских самолетов, заявил представитель иранского Управления гражданской авиации Миракбара Разави.

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