Где в мире растет больше всего растений

В каких странах больше всего растений На каком острове Сколько растений в России В каких странах больше всего растений Фото: Narmeria/Shutterstock/FOTODOM На долю Колумбии приходится около 130 000 видов растений Прежде всего, богатой флорой отличаются экваториальные широты, где круглый год тепло и влажно.
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