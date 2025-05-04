Где в мире растет больше всего растений

В каких странах больше всего растений На каком острове Сколько растений в России В каких странах больше всего растений Фото: Narmeria/Shutterstock/FOTODOM На долю Колумбии приходится около 130 000 видов растений Прежде всего, богатой флорой отличаются экваториальные широты, где круглый год тепло и влажно.