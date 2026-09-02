Ярослав Нилов Дәүләт Советы депутатларына Дума белән хезмәттәшлек иткән өчен рәхмәт әйтте

Бүген Татарстан Дәүләт Советында Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Юрий Камалтынов РФ Дәүләт Думасының Хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты рәисе Ярослав Нилов белән очрашты.
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