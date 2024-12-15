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Физик Ружек: отсутствие физической активности становится проблемой для общества

Физик Ружек: отсутствие физической активности становится проблемой для общества

Офицеры Войска Польского в ужасе. Это должно послужить информацией для размышления © РИА Новости Стрингер Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Цивилизация облегчила людям жизнь, но лишила их физической активности, отсюда множество проблем, заявил изданию Sport физик Томаш Ружек.

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