В Касимове установили новый арт-объект

Презентация рекорда «Касимовская верста» состоится на фестивале урожая «Касимовский клубень». Рекорд присвоен за наибольшее количество музеев и выставочных пространств на одной версте – всего 15 уникальных музейных заведений.
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