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Землю охватила сильная магнитная буря: как долго она будет продолжаться?

Землю охватила сильная магнитная буря: как долго она будет продолжаться?

Землю охватила сильная магнитная буря: как долго она будет продолжаться? Юлия ЧинковаВо вторник, 8 октября, наша планета столкнулась с мощной магнитной бурей, которая привлекла внимание ученых и жителей Земли.

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