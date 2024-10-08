Землю охватила сильная магнитная буря: как долго она будет продолжаться? Юлия ЧинковаВо вторник, 8 октября, наша планета столкнулась с мощной магнитной бурей, которая привлекла внимание ученых и жителей Земли.
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