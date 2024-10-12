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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рамзан Кадыров посетил бой Бетербиев – Бивол в Эр-Рияде

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров находится на арене в Эр-Рияде, где проходит бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

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