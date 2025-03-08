Неравный брак: как избежать конфликтов в парах с большой разницей в возрасте

Любовь не знает границ, однако большая разница в возрасте может повлиять на долговечность отношений. Психолог Лариса Фицнер рассказала «Вечерней Москве», с какими трудностями чаще сталкиваются пары в «неравном браке», и назвала условие, которое позволит сделать такие отношения крепче и ярче.
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