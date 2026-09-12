Белоусов поздравил танкистов и конструкторов с Днём танкиста

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и конструкторов с Днём танкиста. Как следует из сообщения Минобороны, Белоусов отметил большой вклад военнослужащих танковых войск в укрепление обороноспособности Отечества.
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