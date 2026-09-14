Упавший беспилотник обнаружили у польского пляжа на Балтике

Польские военные обнаружили в Балтийском море упавший беспилотник. Об этом сообщил министр обороны Польши Косиняк-Камыш в своих соцсетях.
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