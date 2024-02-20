Путин на конкурсе «Знай наших» померил пуховик с надписью «бушлат из России»

Президент Владимир Путин примерил пуховик российского производства с надписью «бушлат из России», а на просьбу использовать его фотографию на одежде бренда пошутил, что такая примерка окажется лучше снимка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии