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Путин на конкурсе «Знай наших» померил пуховик с надписью «бушлат из России»

Путин на конкурсе «Знай наших» померил пуховик с надписью «бушлат из России»

Президент Владимир Путин примерил пуховик российского производства с надписью «бушлат из России», а на просьбу использовать его фотографию на одежде бренда пошутил, что такая примерка окажется лучше снимка.

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