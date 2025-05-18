Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре

В ближайшие часы и до 21:00 в Москве порывы ветра могут достигать 17 м/с.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»Гроза, дождь и сильный ветер обрушатся на Москву в ближайшие часы, предупреждает 18 мая столичный комплекс городского хозяйства.