Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре

В ближайшие часы и до 21:00 в Москве порывы ветра могут достигать 17 м/с.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»Гроза, дождь и сильный ветер обрушатся на Москву в ближайшие часы, предупреждает 18 мая столичный комплекс городского хозяйства.
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