Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Нина Попова
    Кадыров ничего не решает и зачем на его фантазии внимания обращать?Кадыров предложил...
  • Салават Туйкин
    предложил бы условный небольшой срокВозможно, поймали...
  • Салават Туйкин
    По закону, видимо, виновен, а по совести? Полагаю, не особо..Возможно, поймали...

Кадыров предложил приводить в чувство горячие головы в Эстонии ракетами

Кадыров предложил приводить в чувство горячие головы в Эстонии ракетами

Прибалтийские забавы: контингент входит . и выходит ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Чувствую неудержимое падение личной культуры.

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Комментарии
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СБ
Серж Брукс
Нее нужно эстонцам кинуть одну ядренную бомбейку и пусть занимаются ею оставшееся пол века.А то не знают,что им делать,а так занятие будет радиоактивную пыль просеивать и хоронить.
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5 час.
М
ММ
Эти страны купил Петр I. За вполне металлические деньги!Пусть вернут с учетом инфляции+ затраты СССР за организацию витрины СССР перед Западом. Потом пусть катятся куда угодно. Долги можно вернуть территориями.
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4 час.
Нина Попова
Кадыров ничего не решает и зачем на его фантазии внимания обращать?
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19 мин.

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