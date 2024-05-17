Кадыров предложил приводить в чувство горячие головы в Эстонии ракетами

СБ Серж Брукс Нее нужно эстонцам кинуть одну ядренную бомбейку и пусть занимаются ею оставшееся пол века.А то не знают,что им делать,а так занятие будет радиоактивную пыль просеивать и хоронить.

М ММ Эти страны купил Петр I. За вполне металлические деньги!Пусть вернут с учетом инфляции+ затраты СССР за организацию витрины СССР перед Западом. Потом пусть катятся куда угодно. Долги можно вернуть территориями.