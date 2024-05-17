Прибалтийские забавы: контингент входит . и выходит ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Чувствую неудержимое падение личной культуры.
Кадыров предложил приводить в чувство горячие головы в Эстонии ракетами
Комментарии
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СБ
Серж Брукс
Нее нужно эстонцам кинуть одну ядренную бомбейку и пусть занимаются ею оставшееся пол века.А то не знают,что им делать,а так занятие будет радиоактивную пыль просеивать и хоронить.
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5 час.
М
ММ
Эти страны купил Петр I. За вполне металлические деньги!Пусть вернут с учетом инфляции+ затраты СССР за организацию витрины СССР перед Западом. Потом пусть катятся куда угодно. Долги можно вернуть территориями.
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4 час.
Нина Попова
Кадыров ничего не решает и зачем на его фантазии внимания обращать?
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19 мин.
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