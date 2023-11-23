Blesk: президент Чехии Павел заявил о подготовке ЕС к конфликту высокой интенсивности

Армии стран Евросоюза готовятся в войне на территории Европы - «конфликту высокой интенсивности». Об этом президент Чехии Петр Павел заявил на встрече с коллегами из Словакии, Венгрии и Польши в рамках «Вышеградской четверке», сообщает Blesk.