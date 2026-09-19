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Царьград

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Охота на коттеджи добралась до Сибири. И снова в ход пошла юридическая хитрость

Охота на коттеджи добралась до Сибири. И снова в ход пошла юридическая хитрость

Под Томском местные власти изменили статус участков, лишив жителей права узаконить жилье. Охота на коттеджи добралась уже до Сибири.

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