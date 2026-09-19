Охота на коттеджи добралась до Сибири. И снова в ход пошла юридическая хитрость

Под Томском местные власти изменили статус участков, лишив жителей права узаконить жилье. Охота на коттеджи добралась уже до Сибири.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Зеленский засмеял...
- ХЛ Кравцов анонсиров...
- НН Режиму Вучича вын...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым