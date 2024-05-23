У известной актрисы Светланы Немоляевой начались проблемы с сердцем на фоне коронавируса

Врачи диагностировали у звезды дыхательную недостаточность и приступ фибрилляции предсердий.У народной артистки РСФСР и России Светланы Немоляевой, известной по фильму «Служебный роман», возникли серьезные проблемы с сердцем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии