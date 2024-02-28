36 повесток: в Ростове рейд по мигрантам закончился призывом в армию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля, ФедералПресс. В Ростовской области полицейские провели очередной рейд по местам скопления мигрантов с массовой выдачей повесток в военкомат: 36 граждан России из числа бывших иностранных резидентов встали на воинский учет.