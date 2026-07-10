Губернатор Рязанской области утвердил порядок передачи данных о коррупционерах

Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал распоряжение.Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал распоряжение, определяющее механизм направления сведений о чиновниках, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений.
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