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Сафонов о подругах жены: «Они меня не любят, ревнуют Марину ко мне»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал об отношениях с подругами его жены Марины Кондратюк. « Меня не любят подружки Марины.

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