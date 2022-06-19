Бетербиев нокаутировал Смита во втором раунде

В Нью-Йорке состоялся вечер бокса, в главном событии которого чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев защищал пояса в бою с чемпионом WBO Джо Смитом-младшим.
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