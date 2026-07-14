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Песков назвал позицию Баку по Украине предметом разногласий с Москвой

Песков назвал позицию Баку по Украине предметом разногласий с Москвой

www.globallookpress.com/Cao Yang/XinHua Разногласия между Москвой и Баку по ситуации на Украине не должны отражаться на двусторонних отношениях России и Азербайджана, заявил 14 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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