Центробанк Ливии приостановил деятельность из-за похищения директора управления IT

Центробанк Ливии (Central Bank of Libya) сообщил, что «приостанавливает всю деятельность и работу всех управлений и систем» в связи с похищением неизвестными директора управления информационных технологий банка.
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