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Петербургский дневник

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Защитник Круговой попрощался с «Зенитом-2» перед переходом в ЦСКА

Футболист поблагодарил команду и пожелал ей удачи Защитник Данил Круговой провел свой прощальный матч в «Зените-2», в скором будущем он станет игроком ЦСКА, контракт с которым подписал еще в прошедшем январе.

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