Франция и Великобритания представят проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле

Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что Париж и Лондон представят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН 30 августа проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности.
Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что Париж и Лондон представят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН 30 августа проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности.
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