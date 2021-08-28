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Франция и Великобритания представят проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле

Франция и Великобритания представят проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле

Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что Париж и Лондон представят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН 30 августа проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности.

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