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OilPrice

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Oil Prices Climb Toward $100 as Red Sea Risks Rise

Oil prices rose for the fifth consecutive day early on Thursday, topping $98 per barrel to the highest level in nearly two months, as Houthi attacks on tankers on the Red Sea route intensified concerns about supply from the Middle East.

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