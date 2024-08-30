Вчера поздно вечером основатель "Телеграм" Павел Дуров покинул здание суда в Париже и "уехал на частном автомобиле в неизвестном направлении.
"Дуров, беги!" Кто и почему советует Павлу Дурову бежать из Франции
Комментарии
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TB
Tatyana Boyko
Как это в России не должны его сажать? За насилие над собственным ребенком и не сажать?! Моральные уроды! Кто предлагает уйти ему от ответственности! И вас, туда же, рядом с ним.
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2 час.
Роман
А вы Татьяна Бойко не задумались,что обвтнение "насилие над собственным ребенком притянуто за уши???Ведь уже не одного известного человека таким образом пресовали на западе...Есть такой гражданин России Сноуден так он скрывается от властей США...Асандж преследовался так же по надуманным обвинениям,примеров достаточно...
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2 час.
Maxim
Из Нормандии можно уйти на подводной лодке, Business submarine..
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1 час.
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