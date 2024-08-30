"Дуров, беги!" Кто и почему советует Павлу Дурову бежать из Франции

TB Tatyana Boyko Как это в России не должны его сажать? За насилие над собственным ребенком и не сажать?! Моральные уроды! Кто предлагает уйти ему от ответственности! И вас, туда же, рядом с ним.

Роман А вы Татьяна Бойко не задумались,что обвтнение "насилие над собственным ребенком притянуто за уши???Ведь уже не одного известного человека таким образом пресовали на западе...Есть такой гражданин России Сноуден так он скрывается от властей США...Асандж преследовался так же по надуманным обвинениям,примеров достаточно...