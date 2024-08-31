Окраина потребовала от Монголии арестовать Путина по ордеру МУС

Украинские власти потребовали от Монголии ареста российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление сделали в МИД украины, напомнив Улан-Батору о признании им юрисдикции Международного уголовного суда.
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