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Царьград

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Священник с татуировкой ВДВ пропал на Волге под Самарой

Священник с татуировкой ВДВ пропал на Волге под Самарой

Полиция Приволжского района разыскивает 52-летнего Сергея Купцова, который 6 октября около 06:00 уехал на рыбалку на автомобиле «Нива» с лодочным прицепом и не вернулся.

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