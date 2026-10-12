Священник с татуировкой ВДВ пропал на Волге под Самарой

Полиция Приволжского района разыскивает 52-летнего Сергея Купцова, который 6 октября около 06:00 уехал на рыбалку на автомобиле «Нива» с лодочным прицепом и не вернулся.
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