Казахстан обсуждает переработку российской нефти на своих НПЗ Казахстан ведет переговоры с Россией о переработке российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах.
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Казахстан обсуждает переработку российской нефти на своих НПЗ Казахстан ведет переговоры с Россией о переработке российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах.
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