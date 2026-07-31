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Казахстан обсуждает переработку российской нефти на своих НПЗ

Казахстан обсуждает переработку российской нефти на своих НПЗ Казахстан ведет переговоры с Россией о переработке российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах.

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