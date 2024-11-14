Декоративные собаки превзошли служебных по размерам мозга

Из научной литературы известно, что связь между размером мозга и уровнем интеллекта весьма условна. Например, немецкие ученые установили, что когнитивные способности лемуров, имеющих маленький мозг, почти не отличаются от таковых у человекообразных и других обезьян с крупным мозгом.