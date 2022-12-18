Зайон Уильямсон повалил Криса Пола на паркет, схватив за ногу

Зайон Уильямсон повалил Криса Пола на паркет, схватив за ногу

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон во время матча против «Финикса» повалил разыгрывающего соперника Криса Пола на паркет грубым приемом.

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