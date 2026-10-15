В Копейске Челябинской области демонтировали рекламный баннер, который был размещен прямо поверх плаката в честь Дня Победы и перекрывал слово «Гордимся!» словом «Продам».
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