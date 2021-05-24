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США осудили инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair

США осудили инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне решительно осуждают инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и требуют освобождения одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

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