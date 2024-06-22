Канада готовится к массовой эвакуации из Ливана из-за угрозы войны

Global Look Press/Jens Schmitz/imageBROKER.com Канада готовится эвакуировать 45 тысяч граждан из Ливана, если между Израилем и ливанским шиитским движением "Хеболла" начнется полномасштабный конфликт, сообщили в издании Mako.
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