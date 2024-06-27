Большинство россиян негативно относятся к фейковым новостям

Представитель Президентской академии Анастасия Кузина рассказала о результатах своего исследования, участники которого рассказали об отношении к фейковым новостям и о каналах, по которым чаще всего распространяется подобная информация.
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