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Массовая демобилизация индийцев из зоны СВО: Нью-Дели решил вернуть своих граждан

Массовая демобилизация индийцев из зоны СВО: Нью-Дели решил вернуть своих граждан

Нью-Дели решил вернуть своих граждан, объявив о массовой демобилизации индийцев из зоны СВО. Утверждается, что Владимир Путин пообещал поспособствовать этому процессу.

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