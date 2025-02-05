Французский политик призвал устроить трибунал для Урсулы фон дер Ляйен

Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», выступил с инициативой создать трибунал для председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в связи с её недавним заявлением о «особом трибунале» для России.
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