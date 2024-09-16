LADA NIVA Legend получила новый свет

В секциях дневных ходовых огней (ДХО) внедорожника LADA NIVA Legend появились светодиоды. По данным автопроизводителя, светодиоды делают LADA NIVA Legend более заметным, что положительно отражается на безопасности движения, поскольку яркость ДХО выросла на 50%, а яркость габаритных огней — в 2,5 раза.