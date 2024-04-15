НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Руан (WTA). 1-й круг. Мирра Андреева сыграет с Подорошкой, Полина Кудерметова – с Плишковой

Вероника Кудерметова встретится с Барборой Крейчиковой. Сетка здесь. Open Capfinances Rouen Métropole Руан, Франция 15 – 21 апреля 2024 WTA 500 Призовой фонд – 232 244 евро Крытые корты, грунт Первый круг Надя Подорошка (Аргентина)  Мирра Андреева (Россия) Дата проведения 15 апреля, 15.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх