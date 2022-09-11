Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Топчий
    Да не на нары, а расстрелять!"А ЧТО ВЫ ТАМ ДЕЛ...
  • Елена Скворцова
    Этих чиновников-бюрократов - на нары!"А ЧТО ВЫ ТАМ ДЕЛ...
  • Игорь Сипкин
    его посадили ещё до того, как ввели в казахстан наши войска зимой. его даже тогда не освободили«Заключенные назы...

«Заключенные называют Тайчибекова президентом»

«Заключенные называют Тайчибекова президентом»

В Казахстане пророссийский оппозиционер вступился за права «коллег» на зоне. Сергей Аксенов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Осужденный в Казахстане пророссийский оппозиционер Ермек Тайчибеков, даже в колонии продолжает бороться за права окружающих.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх