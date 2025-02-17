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Экс-генсек Рассмусен: гарантии безопасности Украине будут включать войска Запада

Экс-генсек Рассмусен: гарантии безопасности Украине будут включать войска Запада

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что по итогам конфликта на Украине гарантии безопасности Киеву будут подразумевать "противовоздушную оборону и "небоевые войска" на территории республики.

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